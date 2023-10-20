Политолог Баширов заявил, что популяризация массового спорта повышает благосостояние россиян

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на форуме «Россия — спортивная держава» о развитии спортивной инфраструктуры и популяризации спорта в стране.
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