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Политолог Баширов заявил, что популяризация массового спорта повышает благосостояние россиян

Политолог Баширов заявил, что популяризация массового спорта повышает благосостояние россиян

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на форуме «Россия — спортивная держава» о развитии спортивной инфраструктуры и популяризации спорта в стране.

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