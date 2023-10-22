Встретили с хлебом-солью жители села Уссурийского округа губернатора края

На площади Владивостока масштабно отметили 85-летие Приморского края. Среди жителей муниципалитетов, которые презентовали свои достижения в специальных тематических шатрах, были и уссурийцы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) управления культуры УГО.