Какие автомобили обязаны проходить техосмотр в 2025 году? Ирина ВальковаВопрос обязательного технического осмотра автомобилей в России продолжает оставаться актуальным, особенно в свете последних изменений в законодательстве.
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