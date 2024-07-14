Песков: западные страны продолжают оказывать сильное давление на глобальный Юг

Западные государства продолжают оказывать сильное давление на страны глобального Юга. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, интервью с которым в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
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