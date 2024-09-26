Абхазия пошла на уступки требованиям России. Размолвке - конец?

Парламент Абхазии начал принимать обещанные России законопроекты на фоне приостановки финансирования Москвой социальных программ страны - до этого российская сторона пригрозила Сухуму снизить экономическую помощь и лишить страну электричества в зимний период, а с 1 сентября была частично приостановлена финансовая помощь Абхазии, включая выплаты местным служащихи м бюджетникам.