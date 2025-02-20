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Царьград

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Зеленскому щёлкнули по носу: После Эр-Рияда ему стала очевидна собственная участь

Зеленскому щёлкнули по носу: После Эр-Рияда ему стала очевидна собственная участь

Зеленский вышел из моды у Запада, как старая комедийная постановка. Британские издания отметили, что организация новых президентских выборов на Украине может стать закономерным исходом грядущих русско-американских переговоров.

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