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Триумф «Сент-Луис Блюз»: Алексей Торопченко блеснул в Кубке Стэнли

Триумф «Сент-Луис Блюз»: Алексей Торопченко блеснул в Кубке Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одолел «Виннипег Джетс» в шестом матче Кубка Стэнли со счетом 5:2 в Сент-Луисе. Русский игрок Алексей Торопченко отличился голом и передачей.

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