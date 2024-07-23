В Барнауле будут судить перевозчика, обвиняемого в даче взятки экс-замглавы города

Меру пресечения бизнесмену в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставили без изменения В Индустриальном районном суде Барнаула назначено судебное заседание по делу в отношении Бесчастного Олега Анатольевича, обвиняемого в даче взятки через посредника бывшему председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антону Шеломенцеву.
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