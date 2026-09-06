Слайм страшилки: жуткие истории и хоррор-игры со слаймами

Готовы ли вы к знакомству со слайм страшилками, от которых по спине побегут мурашки, а любимая игрушка покажется вовсе не безобидной?Готовы ли вы к знакомству со слайм страшилками, от которых по спине побегут мурашки, а любимая игрушка покажется вовсе не безобидной? Тишина в детской комнате была не просто тишиной.