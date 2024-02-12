"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

Алексей Васильев

Педофилов и насильников нужно уничтожать. Ради такого и "вышку" вернуть не грех. Это никаким местом не убийство. Остальных сажать на максимальные сроки, предусмотренные "заработанными" статьями УК (любыми) и КоАП (хулиганка и т.д.), после чего лишать гражданства и его и тех, кто через него получил с последующей депортацией и пожизненным запретом на въезд в РФ. Плюс за право найма привозного "специалиста" (кроме белорусов) налог тысяч пятьдесят минимум. Для реально высококвалифицированного спеца это не критично, а вот заробитчане всех сортов сразу в пролете. Вот при таком раскладе порядок будет.