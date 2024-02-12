Политинформация Нашлась ещё одна госконтора, которая призывает завозить мигрантов Кто такие Либералы? Это люди, которые свою страну готовы разрушить и подложить под кого угодно ради своих "идеалов Если вы разбираетесь в политике, то среди либералов было очень много террористов, которын обосновывали террор против государства.
"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды
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Алексей Васильев
Педофилов и насильников нужно уничтожать. Ради такого и "вышку" вернуть не грех. Это никаким местом не убийство. Остальных сажать на максимальные сроки, предусмотренные "заработанными" статьями УК (любыми) и КоАП (хулиганка и т.д.), после чего лишать гражданства и его и тех, кто через него получил с последующей депортацией и пожизненным запретом на въезд в РФ. Плюс за право найма привозного "специалиста" (кроме белорусов) налог тысяч пятьдесят минимум. Для реально высококвалифицированного спеца это не критично, а вот заробитчане всех сортов сразу в пролете. Вот при таком раскладе порядок будет.
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22 час.
Лариса Кислицына
сколько говорить то на эту тему уже давно пора казнить эту мразь по законам военного времени
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22 час.
Иванов Иван
..чипы в лоб снабжать пороховым зарядом.. селить за городом, дизайн коттеджных посёлков закрытого типа можно найти в нете: освенцим, бухенвальд, собибор, дахау, майданек и т.д.
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21 час.
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