Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

Политинформация Нашлась ещё одна госконтора, которая призывает завозить мигрантов Кто такие Либералы? Это люди, которые свою страну готовы разрушить и подложить под кого угодно ради своих "идеалов Если вы разбираетесь в политике, то среди либералов было очень много террористов, которын обосновывали террор против государства.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Педофилов и насильников нужно уничтожать. Ради такого и &quot;вышку&quot; вернуть не грех. Это никаким местом не убийство. Остальных сажать на максимальные сроки, предусмотренные &quot;заработанными&quot; статьями УК (любыми) и КоАП (хулиганка и т.д.), после чего лишать гражданства и его и тех, кто через него получил с последующей депортацией и пожизненным запретом на въезд в РФ. Плюс за право найма привозного &quot;специалиста&quot; (кроме белорусов) налог тысяч пятьдесят минимум. Для реально высококвалифицированного спеца это не критично, а вот заробитчане всех сортов сразу в пролете. Вот при таком раскладе порядок будет.
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22 час.
Лариса Кислицына
сколько говорить то на эту тему уже давно пора казнить эту мразь по законам военного времени
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22 час.
Иванов Иван
..чипы в лоб снабжать пороховым зарядом.. селить за городом, дизайн коттеджных посёлков закрытого типа можно найти в нете: освенцим, бухенвальд, собибор, дахау, майданек и т.д.
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21 час.

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