Египетская маска для муфтия: Слова Патриарха о мигрантах вскрыли тайные рычаги

В конце октября Патриарх Кирилл, выступая на встрече со студентами-педагогами, произнёс одну из самых знаковых речей последнего времени, в которой он выделил проблему сохранения русской идентичности и отметил, что при нынешнем наплыве мигрантов в Россию у русских возникает риск потери страны.
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