Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Пора смертную казнь для наркодельцов возобновить! Другого они не боятся - откупятся!Прислали гроб и о...
  • Ильдус Мамлеев
    Возникает резонный вопрос, почему до сих пор работает дальнобойная артиллерия ВСУ? Почему она вообще ещё существует?Крынская бойня на...
  • Leon Dan
    И поделом!Самокатчиков буду...

Египетская маска для муфтия: Слова Патриарха о мигрантах вскрыли тайные рычаги

Египетская маска для муфтия: Слова Патриарха о мигрантах вскрыли тайные рычаги

В конце октября Патриарх Кирилл, выступая на встрече со студентами-педагогами, произнёс одну из самых знаковых речей последнего времени, в которой он выделил проблему сохранения русской идентичности и отметил, что при нынешнем наплыве мигрантов в Россию у русских возникает риск потери страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
А почему муфтии не на СВО?! ОНИ РОДИНУ НЕ ЛЮБЯТ, ЧТО ЛИ?! ВОЗРАСТ позволяет и морды лоснятся здоровьем, так в чем дело?!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх