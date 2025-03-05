Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Очередной скандал в "Ельцин Центре": Исламский леворадикал грозит русским коллективной ответственностью

Очередной скандал в "Ельцин Центре": Исламский леворадикал грозит русским коллективной ответственностью

Царьград Boris Kavashkin/Globallookpress В филиале "Ельцин Центра" в Москве, расположенном в усадьбе Долгоруковых-Бобринских, разразился очередной скандал.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
АЛКАШ &quot;Ельцин-центр&quot; - русофобский и антироссийский ГАДЮШНИК!! Закрыть его, немедленно!! Нам плевать, ЧЕГО ТАМ НЕКОТОРЫЕ У ВЛАСТИ В СВОЕ ВРЕМЯ  СУЛИЛ СЕМЕЙКЕ ЕЛЬЦИНА!!  Россияне и Россия - не сулили!! И НЕ ОБЯЗАНЫ терпеть это безобразие!!
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7 час.
Александр Попов
СВЕРДЛОВСК ещё тот ГАДЮШНИК.
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3 час.
Георгий Корнев
Цитата (орфография сохранена). &quot;А кто виновен, чт о гадюшник из Ебурга переполз в Москву и поганит дворец?&quot; Думаю вопрос риторический. Кто , кто? Да тот кто финансирует сию структуру. В разгар олигархического капитализма, большинство только за деньги грызутся. Этих же финансируют так, что денег не только на Екатеринбург хватает, но и на дорогую Москву остаётся. Моё мнение, если этому &quot;товарищу&quot; предложить бабла по больше, он и в буддисты перейдёт, и СВО поддержит.
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3 час.
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