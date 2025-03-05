Очередной скандал в "Ельцин Центре": Исламский леворадикал грозит русским коллективной ответственностью

АЛКАШ "Ельцин-центр" - русофобский и антироссийский ГАДЮШНИК!! Закрыть его, немедленно!! Нам плевать, ЧЕГО ТАМ НЕКОТОРЫЕ У ВЛАСТИ В СВОЕ ВРЕМЯ СУЛИЛ СЕМЕЙКЕ ЕЛЬЦИНА!! Россияне и Россия - не сулили!! И НЕ ОБЯЗАНЫ терпеть это безобразие!!

Георгий Корнев

Цитата (орфография сохранена). "А кто виновен, чт о гадюшник из Ебурга переполз в Москву и поганит дворец?" Думаю вопрос риторический. Кто , кто? Да тот кто финансирует сию структуру. В разгар олигархического капитализма, большинство только за деньги грызутся. Этих же финансируют так, что денег не только на Екатеринбург хватает, но и на дорогую Москву остаётся. Моё мнение, если этому "товарищу" предложить бабла по больше, он и в буддисты перейдёт, и СВО поддержит.