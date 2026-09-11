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За десять дней в России открыли 87 тыс. счетов в цифровых рублях

За десять дней в России открыли 87 тыс. счетов в цифровых рублях

Проблемы были, но их оперативно устраняли Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что за десять дней россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях.

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