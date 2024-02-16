«Пугачева не уезжала», — Шаврина разоблачила местоположение Примадонны

Народная артистка России Екатерина Шаврина в разговоре с представителями «MK.RU» показала новый взгляд на ситуацию Аллы Борисовны Пугачевой, которая покинула страну вместе со своим супругом Максимом Галкиным*.
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