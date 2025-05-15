Назад в будущее за ракетой против русских и китайцев? Технология прямоточного воздушно-реактивного двигателя не нова.
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Назад в будущее за ракетой против русских и китайцев? Технология прямоточного воздушно-реактивного двигателя не нова.
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