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Израильские СМИ заявили, что ответный удар Ирана планируется на 12‑13 августа

Израильские СМИ заявили, что ответный удар Ирана планируется на 12‑13 августа

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в священный день "Девятое ава", в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные источников из разведки.

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