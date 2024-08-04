Израильские СМИ заявили, что ответный удар Ирана планируется на 12‑13 августа

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в священный день "Девятое ава", в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные источников из разведки.