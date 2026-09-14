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LRT: истребитель НАТО сбил дрон в небе над Литвой

LRT: истребитель НАТО сбил дрон в небе над Литвой

Алексей Коновалов/ТАСС В воздушном пространстве Литвы был уничтожен неизвестный беспилотник. Об этом 15 сентября сообщило Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

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