Врач Малиновская: ощущение горечи во рту может указывать на ряд патологий

Ощущение горечи во рту может сигнализировать о некоторых проблемах со здоровьем. Подробнее об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий, врач-диагностик Ольга Малиновская, пишет «Газета.
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