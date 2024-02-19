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Врач Малиновская: ощущение горечи во рту может указывать на ряд патологий

Врач Малиновская: ощущение горечи во рту может указывать на ряд патологий

Ощущение горечи во рту может сигнализировать о некоторых проблемах со здоровьем. Подробнее об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий, врач-диагностик Ольга Малиновская, пишет «Газета.

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