Вечерняя Москва

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Здание начала ХХ века восстановили в районе Марьина Роща

Здание начала ХХ века восстановили в районе Марьина Роща

В столичном районе Марьина Роща сотрудники Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, выявили здание 1937 года постройки, находившееся в неудовлетворительном состоянии.

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