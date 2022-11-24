Здание начала ХХ века восстановили в районе Марьина Роща

В столичном районе Марьина Роща сотрудники Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, выявили здание 1937 года постройки, находившееся в неудовлетворительном состоянии.
В столичном районе Марьина Роща сотрудники Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, выявили здание 1937 года постройки, находившееся в неудовлетворительном состоянии.
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