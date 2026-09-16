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Bitcoin: три сигнала указывают на выход из медвежьего рынка

После падения ниже 200-дневной скользящей средней Bitcoin находился в медвежьей фазе более 300 дней, достигнув минимума около $58 000 в июне 2026 года.

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