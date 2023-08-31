Фонд Сороса прекратит ряд проектов, но продолжит работу на Украине

РИА Новости/Алексей Витвицкий Председатель фонда "Открытое общество" (организация признана нежелательной в России) американского миллиардера Джорджа Сороса Алекс Сорос заявил, что компания прекратит ряд проектов, но продолжит свою работу на Украине.