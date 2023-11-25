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Кучеров – 2-й россиянин в истории НХЛ с 6+ очками за матч. Рекорд у Макарова (7)

Сегодня форвард «Тампы» забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (8:2).

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