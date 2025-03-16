Сирийская резня на Украине

ТГ

Татьяна Гусева

Полностью согласна с автором. Хочешь, не хочешь - а придется нам брать всю Украину. И доделать то, что не доделал Хрущов. Иначе, всё повторится сначала. Сами они не разберутся. Это будет маленькое фашистское государство под нашим боком. Нужно будет делать там большую чистку, и отвоевать у бандеровцев не только территории, но и их души. Очистить их от ненависти к русским. Иначе, там снова вспыхнет огонь войны, который будет поджигать в Европе все, кому не лень.