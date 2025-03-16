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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сирийская резня на Украине

Сирийская резня на Украине

Царьград Фото: Kutsenko Volodymyr/Shutterstock.com Большая резня на Украине — не фантазия, не гипербола, не кремлёвская страшилка.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Полностью согласна с автором. Хочешь, не хочешь - а придется нам брать всю Украину. И доделать то, что не доделал Хрущов. Иначе, всё повторится сначала. Сами они не разберутся. Это будет маленькое фашистское государство под нашим боком. Нужно будет делать там большую чистку, и отвоевать у бандеровцев не только территории, но и их души. Очистить их от ненависти к русским. Иначе, там снова вспыхнет огонь войны, который будет поджигать в Европе все, кому не лень.
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12 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;Потому что а куда денутся миллион вооружённых мужиков, потерявших человеческий облик&quot; Как &quot;куда денутся&quot;??? А формирование &quot;гейропской банды&quot; - из кого?? Фашистов, которые сейчас &quot;стоят заградами&quot; - вот кого первыми вывезут в гейропу. А остальных - им не жаль, вообще. Им нужен фашистский &quot;костяк&quot; новой банды.
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6 час.
Сергей Алексеев
Главное чтобы потом местные сами всё восстанавливали с минимальной помощью с нашей стороны.
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5 час.
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