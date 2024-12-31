Искусственный интеллект научат, как подбирать пару для свиданий Match Group, кото...

Искусственный интеллект научат, как подбирать пару для свиданийMatch Group, которая стоит за различными алгоритмами подбора партнера в ряде приложений для свиданий, сообщает, что уже в марте ИИ будет готов прийти к вам на помощь в поиске партнера.
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