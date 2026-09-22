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Царьград

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В Подольске спасли 91-летнего пенсионера, застрявшего в болоте

В Подольске спасли 91-летнего пенсионера, застрявшего в болоте

В подмосковном Подольске 91-летний мужчина провел в лесу около пятнадцати часов, застряв в болотистом участке, и был найден спасателями и добровольцами в час ночи 22 сентября с признаками переохлаждения.

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