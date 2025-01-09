Иран осудил мэрию Безье за оскорбительную кампанию против лидера Хаменеи

Неуважение к культурным ценностям других стран является проявлением языка вражды, заявил генеральный директор Министерства иностранных дел (МИД) Ирана по Западной Европе Маджид Нили, комментируя кампанию в отношении верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, 9 января сообщает Tasnim.
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