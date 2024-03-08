Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

Гоша Веверсис

надо что-бы эти персонажи на первом канале прямо сказали о своём отношении к событиям происходящим в России ,о СВО ,о солдатах ,о ДНР и ЛНР и т.д. и т.п. И тогда будет видно искренне они говорят либо нет .