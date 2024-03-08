Страна и люди
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Страна и люди

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Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш. Далее обращение Валентины Ивановны Матвиенко: "Никакого исправления и покаяния в таких случаях нет, подобные поездки на новые территории неискренние.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
надо что-бы эти персонажи на первом канале прямо сказали о своём отношении к событиям происходящим в России ,о СВО ,о солдатах ,о ДНР и ЛНР и т.д. и т.п. И тогда будет видно искренне они говорят либо нет .
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