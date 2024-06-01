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Число алкогольных отравлений в России с 2014 года упало на 34%

Число алкогольных отравлений в России с 2014 года упало на 34%

В России зафиксировано значительное снижение числа инцидентов с отравлением алкогольной продукцией. Как следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2023 году, показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией в стране уменьшился на 34% в сравнении с 2014 годом.

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