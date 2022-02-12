США - Украине: душой мы с вами

После того, как Белый дом призвал американцев покинуть Украину и предупредил о возможности российского вторжения "в любой день”, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил своему киевскому коллеге Дмитрию Кулебе и сообщил о "решительной” поддержке.