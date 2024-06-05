«В Дубае в ближайшее время будет открыт автосалон Lada»

АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представил новый автомобиль Lada Iskra. Об ожиданиях от вывода машины на рынок, конкуренции с китайцами и удержании цен, в интервью «Известиям» рассказал президент компании Максим Соколов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии