«В Дубае в ближайшее время будет открыт автосалон Lada»

АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представил новый автомобиль Lada Iskra. Об ожиданиях от вывода машины на рынок, конкуренции с китайцами и удержании цен, в интервью «Известиям» рассказал президент компании Максим Соколов.