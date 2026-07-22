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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отмар Сафнауэр: «Алонсо не хотел выступать за «Альпин», которая празднует 4-е места. Если Фернандо вернется, то по 20 миллионам других причин»

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр высказался о переходе Фернандо Алонсо из французской команды в «Астон Мартин» в 2023 году.

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