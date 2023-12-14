ВОЗ: Запретите ароматизированные вейпы!

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 декабря призвала правительства относиться к электронным сигаретам так же, как к табаку, и запретить все вкусы, ставя под угрозу ставки табачных компаний на альтернативы курению.
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