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Блог проекта Культурология.Ру: Секрет преображения, легенда о причинах развода и другие тайны звезды ТВ Анфисы Чеховой

Блог проекта Культурология.Ру: Секрет преображения, легенда о причинах развода и другие тайны звезды ТВ Анфисы Чеховой

21 декабря празднует свое 44-хлетие известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова. Сегодня она – не только звезда ТВ, но и пример для сотен тысяч женщин в том, как правильно принимать собственные несовершенства и постоянно работать над собой.

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