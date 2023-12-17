Компании оценили влияние искусственного интеллекта на финансовые показатели

94% компаний, которые начали применять технологии искусственного интеллекта для выполнения бизнес-задач, считают, что это позволило им сократить затраты, следует из результатов совместного исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» и «Яндекса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)