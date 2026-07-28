Неожиданный удар для Зеленского: бойцы РФ разрывают оборону ВСУ под Днепром

Киевское командование оказалось не готово к стремительному развитию наступления российских войск на днепропетровском направлении, в результате чего в обороне врага неизбежно будут возникать все новые разрывы.
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