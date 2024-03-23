Названы группы россиян, которым повысят пенсии с 1 апреля

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности Социальный фонд России повысятся на 7,5%.
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