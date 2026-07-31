Страна и люди
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Страна и люди

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В России предложили создать единую систему поддержки народного ОПК

В России предложили создать единую систему поддержки народного ОПК

Герой России, глава Юнармии и член высшего совета «Единой России» Владислав Головин заявил о необходимости создать единую и понятную систему поддержки малых предприятий и волонтерских мастерских, выпускающих продукцию для фронта.

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