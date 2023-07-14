В Ростовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей

12 июля 2023 года на пульт оперативного дежурного ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба» поступил вызов о том, что требуется помощь спасателей.
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