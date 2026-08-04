«Финансовые обещания Украине оказались пустыми декларациями Запада» – украинский политолог

Из обещанных Украине 70 миллиардов долларов на 2027 год Украина получит меньше половины. Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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