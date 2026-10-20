“The man who attempted to ambush the Democratic Senate candidate Abdul El-Sayed with a question about his supposed allegiance to the Muslim Brotherhood – which El-Sayed parlayed into a viral clip for his campaign – is the son of a political operator who recently received $250,000 for ‘canvassing and influencer marketing’ against El-Sayed,” The Guardian reports.
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