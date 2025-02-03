Трамп просит SpaceX скорее вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов NASA

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы SpaceX как можно скорее вернула на Землю астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, которые с июня 2024 года находятся на Международной космической станции (МКС).
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