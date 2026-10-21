Роботы-балерины из Atomic Heart покинули альтернативный СССР 1955 года и оказались на запястье. Константин Чайкин представил две лимитированные модели Wristmons, посвященные Левой и Правой Близняшкам из игры студии Mundfish.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ОК XLASH открыл собс...
- ВА XLASH открыл собс...
- В Москве открылис...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым