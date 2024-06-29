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Царьград

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Врачи назвали три причины есть сахар, вместо более вредных продуктов

Врачи назвали три причины есть сахар, вместо более вредных продуктов

Потребление сладкого необходимо снижать постепенно, особенно для тех, кто стремится к похудению.Специалисты в области здравоохранения подчеркивают, что полное исключение сахара из рациона может привести к стрессу для организма, особенно с психологической точки зрения.

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