Россиянам объяснили, как заработать больше пенсионных баллов в 2024 году

МОСКВА, 1 июля, ФедералПресс. Кандидат экономических наук профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин раскрыл, как заработать большую пенсию и какие дополнительные баллы можно получить.
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