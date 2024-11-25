Секрет воспитания самостоятельных детей заключается в том, чтобы предоставить им возможность учиться самостоятельно

Новое исследование, проведенное учеными Йельского университета, показало, что родители на 50% реже вмешиваются в дела своих маленьких детей, когда те выполняют задачи, оформленные как возможности для обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии