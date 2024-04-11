Мы платим не только за свою решимость, но и за неспособность принять решение. Александр Ходаковский напомнил о событиях десятилетней давности: "Мой Донбасс местами струсил".
Комбат Ходаковский: "Мой Донбасс местами струсил"
Комментарии
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Светлана Молчанова
Абсолютно согласна!!!
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1 час.
Лена Елена
Все правильно
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44 мин.
В
Владимир
Шахтеры Донбасса не выходили на митинги, они говорили: мы вне политики, нам надо работать и кормить семьи. И в итоги, они не в шахтах, а на фронте.
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20 мин.
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