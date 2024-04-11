Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    ИДИЁТ!!!Разговор сталинис...
  • Sergiy Che
    "На всех сайтах" где я даю регулярно п...зды по постоянно лгущим пастям тупорылых коммуняко-сталирастов, с конкретным...Разговор сталинис...
  • Natalija Osminina
    "Но после Крокуса...,это как?" - Предлагаете  России воевать напрямую с США и  всем НАТОй? Они же Крокус устроили.  Х...Фиксация убытков:...

Комбат Ходаковский: "Мой Донбасс местами струсил"

Комбат Ходаковский: "Мой Донбасс местами струсил"

Мы платим не только за свою решимость, но и за неспособность принять решение. Александр Ходаковский напомнил о событиях десятилетней давности: "Мой Донбасс местами струсил".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Молчанова
Абсолютно согласна!!!
Ответить
1 час.
Лена Елена
Все правильно
Ответить
44 мин.
В
Владимир
Шахтеры Донбасса не выходили на митинги, они говорили: мы вне политики, нам надо работать и кормить семьи. И в итоги, они не в шахтах, а на фронте.
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх