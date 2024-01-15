Эксперты рассказали о способах содержания авто без ущерба для бюджета

Владение собственным автомобилем требует расходов на топливо, страховку, ремонт и обслуживание, но есть способы экономить на содержании машины без ущерба для любимого авто, отметили эксперты сервиса «СберАвто».
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