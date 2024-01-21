Боевики ВСУ атаковали Белгород и в очередной раз попытались нанести ракетный удар по Севастополю

Владимир Нелюбин

А почему бы не сделать так...1.довести до украинцев, что в ответ на эти атаки мы сравняем один из городов (называем штук 5 достаточно далеко друг от друга)..2. называем примерные сроки атаки..3) сообщаем, что мы не хотим гибели мирных жителей..и предлагаем им срочно покинуть указанные объекты..4. наносим сокрушительный удар по одному из объектов..дабы все убедились, что не врем...и потом снова делаем такое же заявление....Бандерляндия будет в "восторге"