ВСУ атаковали Белгород и в очередной раз попытались нанести ракетный удар по Севастополю. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа были атакованы украинскими террористами с помощью дронов-камикадзе.
Боевики ВСУ атаковали Белгород и в очередной раз попытались нанести ракетный удар по Севастополю
Комментарии
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Владимир Нелюбин
А почему бы не сделать так...1.довести до украинцев, что в ответ на эти атаки мы сравняем один из городов (называем штук 5 достаточно далеко друг от друга)..2. называем примерные сроки атаки..3) сообщаем, что мы не хотим гибели мирных жителей..и предлагаем им срочно покинуть указанные объекты..4. наносим сокрушительный удар по одному из объектов..дабы все убедились, что не врем...и потом снова делаем такое же заявление....Бандерляндия будет в "восторге"
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15 час.
Yvan
Тем, кто отдаёт приказы на обстрел гражданских объектов РФ, наплевать на своих т.н. украинцев.
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1 час.
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