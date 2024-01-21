Русская весна
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Русская весна

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  • Taurus Zmei
    Ну понятно, ты белорусофоб, а в России ты нахрен нужен, неудачник, всё картинки выкладываешь, мозгов то одна извилина...Россия передала я...
  • Yvan
    Тем, кто отдаёт приказы на обстрел гражданских объектов РФ, наплевать на своих т.н. украинцев.Боевики ВСУ атако...
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Боевики ВСУ атаковали Белгород и в очередной раз попытались нанести ракетный удар по Севастополю

Боевики ВСУ атаковали Белгород и в очередной раз попытались нанести ракетный удар по Севастополю

ВСУ атаковали Белгород и в очередной раз попытались нанести ракетный удар по Севастополю. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа были атакованы украинскими террористами с помощью дронов-камикадзе.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
А почему бы не сделать так...1.довести до украинцев, что в ответ на эти атаки мы сравняем один из городов (называем штук 5 достаточно далеко друг от друга)..2. называем примерные сроки атаки..3) сообщаем, что мы не хотим гибели мирных жителей..и предлагаем им срочно покинуть указанные объекты..4. наносим сокрушительный удар по одному из объектов..дабы все убедились, что не врем...и потом снова делаем такое же заявление....Бандерляндия будет в &quot;восторге&quot;
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15 час.
Yvan
Тем, кто отдаёт приказы на обстрел гражданских объектов РФ, наплевать на своих т.н. украинцев.
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1 час.

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