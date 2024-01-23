Великий пост в 2024 году: когда начинается и как подготовиться

Игорь Онучин/ТАСС Великий пост в 2024 году начнется 18 марта и продлится до 4 мая. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы – 40 дней – и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой.