Великий пост в 2024 году: когда начинается и как подготовиться

Игорь Онучин/ТАСС Великий пост в 2024 году начнется 18 марта и продлится до 4 мая. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы – 40 дней – и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой.
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