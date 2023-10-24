Китай и США пока не готовы решать глобальные проблемы

США и Китай в очередной раз сядут за стол переговоров. О том, чего ждать от этого диалога, и стоим ли мы на пороге окончания двухстороннего противостояния, «Парламентская газета» поговорила с доктором экономических наук, главным научным сотрудником Института востоковедения РАН Андреем Островским.